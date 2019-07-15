Газопровод «Северный поток» с 16 до 30 июля приостановил транспортировку газа из-за плановых работ.
Во время техобслуживания будет проведено тестирование механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения. График работ согласован с партнёрами Nord Stream, передаёт
Как писал News.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков нашёл причину стремления США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Вашингтон просто хочет продавать свои ресурсы в Европу, поэтому всеми способами старается сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта.