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Власти Венесуэлы продали золото на сумму $40 млн несмотря на действующие санкции США. Сделка по продаже около одной тонны драгоценного металла была совершена Центральным банком (ЦБ) Боливарианской Республики 12 июля.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg, которое не указывает страны, купившие золото. Однако предполагает, что это могли быть ОАЭ и Турция. Агентство отмечает, что с начала...