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«Северный поток — 2» начали строить в Финляндии

Anatoly Lomohov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Строительство газопровода «Северный поток — 2» стартовало в исключительной экономической зоне Финляндии. Работы ведутся крупнейшим в мире трубоукладочным судном Pioneering Spirit.

Оно подхватило эстафету у судна Solitaire, которое отправилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции и будет заниматься укладкой следующего участка трубопровода.

Pioneering Spirit сопровождает вспомогательный исследовательский корабль. С него ведётся наблюдение за расположением газопровода на морском дне, передаёт «Интерфакс».

Согласно данным компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта, работы по строительству «Северного потока — 2» проходят в соответствии с графиком и на сегодняшний день уложено порядка 370 километров газопровода.

Ранее News.ru сообщил, что Европарламент принял резолюцию о прекращении строительства «Северного потока — 2». Депутаты назвали его политическим проектом, угрожающим безопасности Европы. В то же время ряд европейских стран придерживаются иной позиции и поддерживают строительство. В частности, в правительстве Германии уверены, что газопровод является исключительно коммерческой инициативой.


#северныйпоток-2 #финляндия #газопроводы
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