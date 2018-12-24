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Губернатор предложил перевести сельхозтехнику на газ

m69/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В Краснодарском крае предлагают выделять средства не на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а на газомоторное топливо, так как цена на него более стабильна.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, средств, выделяемых на компенсацию затрат на ГСМ, хватит, чтобы полностью переоборудовать бензиновую технику.

«Я вышел с инициативой в правительство — поддержать в порядке эксперимента, чтобы сумма, которую в следующем году планируется направить на компенсацию ГСМ, была направлена на переоборудование», — сообщил он.

Губернатор также заявил, что можно рассмотреть и другие варианты уменьшения затрат аграриев, так как в 2019 году цены на горючее могут вырасти.

Ранее News.ru писал о том, что на Украине «Укртрансгаз» — дочерняя компания «Нафтогаза» — опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о том, что предприятие в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около $800 млн).


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