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Секцию «Цифровая индустрия» создаст совет при Совфеде

Андрей Турчак Сергей Булкин/News.ru

Андрей Турчак

экономика [ версия для печати ]

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время заседания в Новосибирске предложил Совету по развитию цифровой экономики создать новую секцию.

По его словам, она должна быть посвящена «цифровой промышленности и предприятиям». На должность её руководителя он посоветовал рассмотреть кандидатуру директора по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой.

«Росатом реализует серьёзные проекты цифровизации в малых городах. Но отдельного внимания заслуживает опыт корпорации в цифровизации промышленного производства», — отметил он.

Турчак считает, что этот успешный опыт необходимо задействовать и в других отраслях, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Михаила Мамонова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До назначения Мамонов занимал пост управляющего директора в Российском экспортном центре (РЭЦ) по международному продвижению торговли.


#Совфед #Турчак #цифроваяэкономика
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