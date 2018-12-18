Секцию «Цифровая индустрия» создаст совет при Совфеде

https://news.ru/storage/news/7dba1eddbe7f80df66ce790dd8ffbaaf/25b78510-b3ca-434d-8b53-a537dda7c009_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Андрей Турчак

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время заседания в Новосибирске предложил Совету по развитию цифровой экономики создать новую секцию.

По его словам, она должна быть посвящена «цифровой промышленности и предприятиям». На должность её руководителя он посоветовал рассмотреть кандидатуру директора по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой.

«Росатом реализует серьёзные проекты цифровизации в малых городах. Но отдельного внимания заслуживает опыт корпорации в цифровизации промышленного производства», — отметил он.

Турчак считает, что этот успешный опыт необходимо задействовать и в других отраслях, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Михаила Мамонова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До назначения Мамонов занимал пост управляющего директора в Российском экспортном центре (РЭЦ) по международному продвижению торговли.