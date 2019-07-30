https://static.news.ru/photo/b8639162-b397-11e9-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Уровень бедности в России по итогам второго квартала года может снизиться. Об этом сообщили в Счётной палате.

Причиной станет то, что сокращение роста реальных доходов населения замедлилось. Показатель во втором квартале составил 0,2% против 2,5% в первом квартале, передаёт ТАСС .

В ведомстве отметили, что рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвёртому — это «типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения».

Ранее, как писал News.ru, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин усомнился в прогнозе Минэкономразвития по росту реальных располагаемых доходов россиян. В министерстве считают, что они увеличатся на 1%.