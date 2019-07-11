https://static.news.ru/photo/7d2b1cf8-a3ea-11e9-bc5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Счётная палата (СП) РФ не видит необходимости проводить мониторинг цен на нефтепродукты и отслеживать эффективность демпфера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил с предложением поручить СП проведение мониторинга эффективности демпфирующего механизма для сдерживания цен на топливо.

Полагаем, что вопрос мониторинга цен на нефтепродукты в первую очередь относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы. Так, указанным ведомством был издан приказ и утвержден порядок проведения ФАС мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты. В этой связи, по мнению Счётной палаты РФ, нет необходимости в дублировании уже реализуемых функций указанного ведомства, — сообщила пресс-служба СП агентству ТАСС .

В ведомстве также отметили, что вопросы мониторинга эффективности именно демпфирующего механизма сдерживания цен на топливо находятся в компетенции Минфина РФ, который является автором этой инициативы.

Как писал News.ru, цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июля не изменились. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.