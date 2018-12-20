Счётная палата обнародует план проверок на 2019 год

https://news.ru/storage/news/2a2f189ae7e0523aebd7306ab265b6d8/b2f08744-b1de-4749-8736-2acdbabb578d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Счётная палата намерена на будущей неделе утвердить план проверок на 2019 год. Впервые ведомство сделает его открытым для общественности.

По словам главы СП Алексея Кудрина, план будет уточняться в течение года, но в него обязательно будет включён Роскосмос. На госкорпорацию в грядущем году придётся часть проверок, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что установленные показатели медицинской помощи не достигнуты ни в одном из регионов РФ. К таким выводам пришли аудиторы СП после проведённой проверки. Проанализировав ход исполнения территориальных программ по здравоохранению, специалисты установили, что показатели качества медицины выполнены от 50% до 95,8% в зависимости от региона.