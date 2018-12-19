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Счётная палата проверила качество медпомощи в регионах

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Установленные показатели медицинской помощи не достигнуты ни в одном из регионов РФ. К таким выводам пришли аудиторы Счётной палаты (СП) после проведённой проверки.

Проанализировав ход исполнения территориальных программ по здравоохранению, специалисты установили, что показатели качества медицины выполнены от 50% до 95,8% в зависимости от региона.

Как заявил аудитор СП Михаил Мень, беспокойство ведомства вызывает характерная для большинства субъектов РФ ситуация, когда территориальные программы не получают необходимого объёма финансов, а сроки их утверждения не соблюдаются. В 19 регионах России в 2017 году был отмечен рост младенческой смертности по сравнению с показателем 2016 года. Нет утверждённых стандартов медицинской помощи по целому ряду распространённых заболеваний, лечение которых должно оказываться бесплатно.

Программы на 2017 год в 56 субъектах РФ были сформированы на основе более низкого подушевого показателя, который был установлен правительством на уровне 3,48 тыс. рублей. В 2018 году такие нарушения отмечались в 52 регионах, сообщает СП. В результате этих действий региональные программы здравоохранения недополучили около 81 млрд рублей в 2017 году и более 65 млрд рублей в текущем.

В то же время программа по борьбе с онкологическими заболеваниями является важнейшей и, по сути, эпохальной, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По её словам, при реализации всех планов по программе медицина в стране выйдет на качественно новый уровень, писал News.ru.


#регионы #медицина #счетнаяпалата #финансирование
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