https://static.news.ru/photo/f2286f52-a560-11e9-b166-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией проводит следственные действия по делу об обстреле здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Организованы поисковые мероприятия.

Прокуратура определила, что досудебное расследование проведут следователи СБУ, — говорится в сообщении службы в Facebook.

Всё произошло в ночь на 13 июля. К зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Как ранее писал News.ru, момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве попал в объектив камеры наблюдения. На записи запечатлён момент попадания выпущенного из гранатомёта снаряда в стену.