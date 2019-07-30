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Минсельхоз РФ добавит в нормативные документы понятие сельских территорий и проведёт их типологизацию в 2020 году. Кроме того, подобные районы из разных регионов разместят на специальном атласе. Мера поможет определить их состояние по стране в целом, рассказала замдиректора Департамента развития сельских территории министерства Рената Бибарсова.

Представитель ведомства объяснила, что предлагаемый атлас опубликуют на специальном портале, пишет ТАСС. На сегодня нигде нормативно не установлено понятие сельской территории, что это значит. Это поселок? Это село? Или это...