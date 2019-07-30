Сделка по продаже турецкой «дочки» Denizbank банку Emirates NBD Bank завершена Сбербанком. Официальная церемония передачи активов проходила в Стамбуле.
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Как писал News.ru, изначально сделку по продаже Denizbank должны были закрыть в конце 2018-го — начале 2019 года.
В мае 2018 года Сбербанк заключил с Emirates NBD соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В ноябре стороны подписали обновлённый документ, согласно которому крупнейший российский банк продаёт свою «дочку» во втором квартале 2019 года за 15,48 млрд турецких лир (около $2,71 млрд).