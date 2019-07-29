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Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) является необходимой процедурой для финансового оздоровления предприятия. Это абсолютно законный инструмент, позволяющий компании решить свои проблемы в сложной финансовой ситуации. Такую позицию высказали в Сбербанке.

Вместе с тем, там заявили, что заинтересованы в сохранении завода и его коллектива.

Сбербанк полностью поддерживает усилия генерального директора завода Максима Андриасова, направленные на нормализацию работы предприятия, — цитирует заявление Сбербанка ПРАЙМ .

В кредитном учреждении также отметили, что после начала процедуры банкротства вводится запрет на выплаты по кредитам, исполнительным листам и другим долгам. Это позволит новому менеджменту предприятия и кредиторам разобраться в причинах финансовых проблем и принять меры по стабилизации ситуации.

В заявлении также указано, что банкротство не означает прекращения деятельности предприятия. "Многие бизнесы проходят процедуру банкротства и продолжают свою деятельность, иногда под новым названием, подчеркнули в Сбербанке.

Ранее, как писал News.ru, Андриасов в обращении к трудовому коллективу заверил, что банкротство предприятия приведёт не к окончанию его работы, а к финансовому оздоровлению.

Слушание по заявлению Антипинского НПЗ о признании предприятия банкротом, как предполагается, состоится 8 августа. Требования к предприятию на общую сумму свыше 5 млрд рублей предъявлены Абсолют-Банком, Московским кредитным банком и компанией СБК.