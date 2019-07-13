https://static.news.ru/photo/3f8f0ad4-a549-11e9-bcd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россияне продолжат тратить существенную часть доходов на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Такой прогноз дал Сбербанк исходя из проведённого опроса.

Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся, — отметили аналитики Сбербанка.

Рост трат на еду происходит из-за продовольственной инфляции, которая сейчас опережает рост реальных доходов населения.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в кредитной организации.

В июне потребительская инфляция составила 0,03–0,04%, что при округлении даёт нулевое значение. Однако, как рассказал News.ru главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков, это не значит, что в расчётной потребительской корзине, которая состоит примерно из 500 позиций, цены не росли, просто снижение цен на ряд товаров и услуг в июне смогло нивелировать рост цен остальной части корзины.