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Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Ипотечные ставки Сбербанка выросли с 14 января на 1−1,2 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как следует из сообщения, повышение связано с адаптацией банка к текущей рыночной ситуации.

«С 14 января 2019 года изменяются процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка по всем продуктам и программам, за исключением „Военной ипотеки“ и „Ипотеки с господдержкой для семей с детьми“», — сообщает банк.

Ставка будет распространяться только на новые заявки и вырастет на 1% для кредитов с первоначальным вносом более 20%. Для ипотечных кредитов с взносом менее 20% ставка увеличится на 1,2%, сообщает пресс-служба банка.

Ранее в пятницу, 11 января, источники в Сбербанке сообщали о возможном росте ипотечной ставки, писал News.ru.


#ставка #сбербанк #ипотека
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