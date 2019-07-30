https://static.news.ru/photo/1479efda-b39f-11e9-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Крупнейший по размеру активов банк России — Сбербанк — улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар.

Кредитная организация также улучшила прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8% до 4,2% и повысила прогноз по цене на нефть с $62 до $64 за баррель. Прогноз по ключевой ставке понижен к концу этого года с 7,5% до 7%, а к концу 2020 года — с 7% до 6,75%, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, по мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, доллар в 2019 году будет стоить в среднем около 66,4 рубля. Инфляция же в России опустится ниже 4% к январю 2020 года.