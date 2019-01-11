Сбербанк снова повышает ставки по ипотеке

https://news.ru/storage/news/24b7df4954821bbb99b34b6bc43afb50/cfd76ee2-9efb-4613-b6f0-a97b4470bdbe_850.jpg Антон Новодережкин/ТАСС

Сбербанк повышает с 14 января 2019 года ставки по ипотеке. Это будет уже второе за три месяца удорожание кредитов на покупку жилья, которые выдают в Сбербанке.

Банк хочет поднять ставки в среднем на 1−1,5 процентного пункта с понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на один неназванный источник на банковском рынке.

В Сбербанке не стали подтверждать или отрицать информацию о повышении ставок, там лишь отметили, что «Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу».

Ставки по кредитам в начале 2019-го будут расти, прогнозировал в конце декабря 2018-го президент, предправления Сбербанка Герман Греф. На этом фоне, отмечал финансист, темпы роста рынка ипотеки будут замедляться по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018-м ежемесячный объём выдачи кредитов на покупку жилья составлял в среднем 40%, к концу года долги россиян по ипотеке превысили рекордные 6 трлн рублей.

В то же время второй по размеру активов российский банк — ВТБ повысил с 1 января ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта. Кредит на покупку жилья в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования, сообщают в кредитной организации.

Крупные должники не смогут брать новые кредиты, писал ранее News.ru. Для тех, у кого долговая нагрузка превышает 50% от дохода, станет практически невозможным оформление очередного займа.