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Сбербанк снова повышает ставки по ипотеке

Антон Новодережкин/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Сбербанк повышает с 14 января 2019 года ставки по ипотеке. Это будет уже второе за три месяца удорожание кредитов на покупку жилья, которые выдают в Сбербанке.

Банк хочет поднять ставки в среднем на 1−1,5 процентного пункта с понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на один неназванный источник на банковском рынке.

В Сбербанке не стали подтверждать или отрицать информацию о повышении ставок, там лишь отметили, что «Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу».

Ставки по кредитам в начале 2019-го будут расти, прогнозировал в конце декабря 2018-го президент, предправления Сбербанка Герман Греф. На этом фоне, отмечал финансист, темпы роста рынка ипотеки будут замедляться по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018-м ежемесячный объём выдачи кредитов на покупку жилья составлял в среднем 40%, к концу года долги россиян по ипотеке превысили рекордные 6 трлн рублей.

В то же время второй по размеру активов российский банк — ВТБ повысил с 1 января ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта. Кредит на покупку жилья в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования, сообщают в кредитной организации.

Крупные должники не смогут брать новые кредиты, писал ранее News.ru. Для тех, у кого долговая нагрузка превышает 50% от дохода, станет практически невозможным оформление очередного займа.


#сбербанк #ипотека
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