https://static.news.ru/photo/af4fb1c6-b81c-11e9-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минимальную ставку по потребительским кредитам снизил Сбербанк России до 11,4%. Ранее этот показатель составлял 12,9%.

Таким образом, по сравнению с базовыми условиями, максимальное снижение составило 1,5 п. п, указано в сообщении финансовой организации.

Новые ставки распространяются на все потребкредиты. Речь идёт как о займах без обеспечения, так и о кредитах под поручительство и рефинансировании.

Получить минимальный процент можно от суммы 300 тысяч рублей для потребительских кредитов без обеспечения. Для займов с поручительством и рефинансирования сумма должна начинаться от 500 тысяч рублей.

Взять кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заёмщиков.

Нам важно предоставлять своим клиентам удобные финансовые инструменты, которые позволят реализовать намеченные планы с меньшей платёжной нагрузкой. Понижение минимальной ставки по потребительским кредитам является логичным ответом на повышенный сезонный спрос на данный продукт, который наблюдается в конце лета и начале осени, — пояснил управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков.

При этом Сбербанк предлагает более выгодные условия по кредитам для зарплатных клиентов и пенсионеров. Для них ставки составляют от 11,4% до 16,4%.

Остальные клиенты при займе до 1 млн рублей будут платить от 12,4% до 16,4%.

По кредитам свыше 1 млн рублей ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, а для остальных заёмщиков — от 12,4% до 13,4%.

Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.