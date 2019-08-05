https://static.news.ru/photo/0017c42e-b771-11e9-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%.

Также на 0,2 п. п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.), — сообщили News.ru в Сбербанке.

Минимальная ставка в 9,1% годовых на приобретение готового жилья в ипотеку предлагается с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участвующих в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». Минимальная ставка в 7,6% на покупку жилья в новостройке также даётся только зарплатным клиентам банка в рамках программы субсидирования с застройщиками.

Как писал News.ru, во II квартале 2019-го средняя сумма ипотечного кредита выросла на 4%, до 2,6 млн рублей. Также вырос объём ипотечных кредитов — на 4,7%, до 294,9 млрд рублей. Количество выданных ссуд на покупку жилья при этом падает — за II квартал 2019 года россияне получили на 20% меньше кредитов (114,8 тысячи), чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный ипотечный портфель в России достиг 7 трлн рублей.