https://static.news.ru/photo/d54b457a-9f1c-11e9-99f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Руководство Сбербанка обсудило ситуацию с долгом авиакомпании UTair. Перспективы урегулирования проблемы вызывают оптимизм, заявил заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Попов.

В 2015 году перевозчик привлёк кредит на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году, также Сбербанк вошёл в число структур, предоставивших UTair синдицированный кредит на 23,7 млрд рублей (погашение в 2027 году). Кроме того, у UTair есть синдицированный кредит на семь лет на сумму в 18,9 млрд рублей (кредит погашен до 15,4 млрд рублей), передаёт корреспондент News.ru.

Состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании UTair, мы наметили перспективы её урегулирования, они достаточно оптимистичны <...> Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников, — заявил топ-менеджер.

Ранее UTair предложила кредиторам пролонгировать выплаты по обязательствам на 35 лет. Проценты по долгу в 31,4 млрд рублей предлагается установить в символическом размере в 0,01%.