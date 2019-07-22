https://static.news.ru/photo/b8e5a436-acfd-11e9-baa5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев рассказал, у кого могут возникнуть сложности при оформлении ипотечного кредита.

Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у лиц, официально не трудоустроенных и без накоплений для первоначального взноса, а также имеющих существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам, — цитирует Ганеева РИА Новости .

Согласно данным «Русипотеки», Сбербанк является крупнейшим ипотечным кредитором в России. За первые пять месяцев текущего года он выдал ипотеки на 472,5 мрлд рублей.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ипотечные ставки к концу года опустятся ниже 10%. Он поставил задачу перед Банком России и правительством снизить этот показатель ниже 8%.

Как писал News.ru, Путин поручил кабмину рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед президентом о проделанной работе.