https://static.news.ru/photo/8d88814e-a6fb-11e9-a2b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gazprom-neft. ru/Global Look Press

Сбербанк обратился в правоохранительные органы в связи с незаконными действиями бывшего основного акционера АО «Антипинский НПЗ» Дмитрия Мазурова и экс-главы завода Геннадия Лисовиченко. Финансовая организация подозревает мужчин в мошенничестве в особо крупном размере.

На основании заявления банка силовики возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Кроме того, Сбербанк зафиксировал многочисленные факты заключения договоров на нерыночных условиях Антипинским НПЗ с аффилированными лицами-посредниками.

Вследствие этих действий предприятию был нанесён существенный ущерб, а денежные средства выводились за рубеж.

Ранее News.ru писал, что Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Ему предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.