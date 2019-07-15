Сбербанк обратился в правоохранительные органы в связи с незаконными действиями бывшего основного акционера АО «Антипинский НПЗ» Дмитрия Мазурова и экс-главы завода Геннадия Лисовиченко. Финансовая организация подозревает мужчин в мошенничестве в особо крупном размере.
На основании заявления банка силовики возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Кроме того, Сбербанк зафиксировал многочисленные факты заключения договоров на нерыночных условиях Антипинским НПЗ с аффилированными лицами-посредниками.
Вследствие этих действий предприятию был нанесён существенный ущерб, а денежные средства выводились за рубеж.
Ранее News.ru писал, что Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Ему предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.