https://static.news.ru/photo/acc1558c-9fc5-11e9-85a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кредиты жителей Иркутской области, пострадавших в результате наводнения, будут реструктуризированы. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко.

По его словам, соглашение на этот счёт уже достигнуто со Сбербанком. Ведутся переговоры и с другими кредитными организациями.

Самое большое количество пострадавших брали кредиты в Сбербанке — это 280 человек, — цитирует Левченко ТАСС .

Он уточнил, что на год кредитные обязательства людей будут «заморожены». Пострадавшие от подтоплений не будут платить по ним штрафы. В дальнейшем будет снижена процентная ставка, в ней не будет учитываться прибыль банка.

В случаях с другими финансовыми структурами, уточнил он, власти региона будут просить об аналогичных условиях для жителей области.

Ранее News.ru писал, что страховые компании ввели упрощённую систему урегулирования убытков для клиентов, пострадавших от паводка. В эти организации уже поступили более сотни обращений от местных жителей.

Наводнение в регионе, как писал News.ru, началось в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. Погибли 22 человека, судьба ещё 13 до сих пор неизвестна. 410 местных жителей госпитализированы. На восстановление потребуется 28 млрд рублей.