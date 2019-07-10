https://static.news.ru/photo/89919638-a328-11e9-a0f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан переходит на работу в Сбербанк. Она займёт должность старшего вице-президента и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций.

Она будет осуществлять руководство данными функциями в Группе Сбербанк, включая курирование компаний группы в соответствующих индустриях, — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

К новым обязанностям руководитель приступит 2 сентября.

Марина Жигалова-Озкан 13 лет с момента основания возглавляла компанию Disney в России и СНГ.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito.