Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан переходит на работу в Сбербанк. Она займёт должность старшего вице-президента и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций.
Она будет осуществлять руководство данными функциями в Группе Сбербанк, включая курирование компаний группы в соответствующих индустриях, — говорится в пресс-релизе кредитной организации.
К новым обязанностям руководитель приступит 2 сентября.
Марина Жигалова-Озкан 13 лет с момента основания возглавляла компанию Disney в России и СНГ.
Ранее News.ru писал, что Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito.