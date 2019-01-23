USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,582.09 $
МОСКВА-18°C13:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Сбербанк отменит комиссии за переводы внутри банка

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Сбербанк планирует полностью отказаться от взимания комиссий за денежные переводы внутри банка. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.

Полный отказ от межрегиональных комиссий со временем произойдёт, но это достаточно тяжёлый шаг, отметил Греф. По его словам, кредитная организация уже отменила комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов. В основном это крупные партнёры банка — работодатели и зарплатники.

Также Греф рассказал о том, что Сбербанк будет обсуждать с ЦБ вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей (СБП) регулятора.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что на рассмотрение депутатов будет представлена законодательная инициатива Центробанка, в соответствии с которой подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь, для системно значимых банков.


#сбербанк #комиссия #германгреф #переводы
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
экономика 11:59, 21 января 2019
ЦБ рассказал о перспективах системы быстрых платежей
Регулятор призывает банки усилить контроль
экономика 14:04, 15 января 2019
ЦБ обнаружил «серийных отправителей» денег за рубеж
Регулятор призывает банки усилить контроль
экономика 04:24, 15 января 2019
Сбербанк могут лишить монополии на переводы физлиц
Лента новостей
экономика 13:06
Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций
технологии 13:03
IP-адреса Microsoft разблокировали в России
в мире 12:55
Китай выступил против стратегии разведки США
спорт 12:54
Бюджет РФС планируют увеличить
экономика 12:52
Средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тыс. рублей
Другие новости
экономика 13:06
Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций
экономика 12:52
Средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тыс. рублей
экономика 12:34
«Газпром нефть» может построить завод СПГ на Ямале
экономика 11:40
Курс доллара снизился на 22 копейки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top