Сбербанк отменит комиссии за переводы внутри банка

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Сбербанк планирует полностью отказаться от взимания комиссий за денежные переводы внутри банка. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.

Полный отказ от межрегиональных комиссий со временем произойдёт, но это достаточно тяжёлый шаг, отметил Греф. По его словам, кредитная организация уже отменила комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов. В основном это крупные партнёры банка — работодатели и зарплатники.

Также Греф рассказал о том, что Сбербанк будет обсуждать с ЦБ вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей (СБП) регулятора.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что на рассмотрение депутатов будет представлена законодательная инициатива Центробанка, в соответствии с которой подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь, для системно значимых банков.