Сбербанк оценил расходы россиян по картам

Сбербанк опубликовал исследование «Банковские тренды 2018», в котором говорится, что расходы россиян по картам в розничном сегменте могут составить 20 триллионов рублей по итогам текущего года.
«Статистика показывает, что увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34% в годовом выражении. Объём таких транзакций приблизится к 20 триллионам рублей», — говорится в сообщении Сбербанка.
В исследовании отметили, что самый заметный прирост трат зафиксирован в ресторанах быстрого питания и небольших продуктовых магазинах. Это следствие восстановления потребительской активности и более глубокого проникновения безналичных платежей в России.
Ранее News.ru писал, что Сбербанк потеряет 25 млрд рублей от программы лояльности. Программа Сбербанка «Спасибо» убыточна. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.