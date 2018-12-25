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Сбербанк оценил расходы россиян по картам

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Сбербанк опубликовал исследование «Банковские тренды 2018», в котором говорится, что расходы россиян по картам в розничном сегменте могут составить 20 триллионов рублей по итогам текущего года.

«Статистика показывает, что увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34% в годовом выражении. Объём таких транзакций приблизится к 20 триллионам рублей», — говорится в сообщении Сбербанка.

В исследовании отметили, что самый заметный прирост трат зафиксирован в ресторанах быстрого питания и небольших продуктовых магазинах. Это следствие восстановления потребительской активности и более глубокого проникновения безналичных платежей в России.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк потеряет 25 млрд рублей от программы лояльности. Программа Сбербанка «Спасибо» убыточна. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.


#россия #сбербанк #карты #расходы
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