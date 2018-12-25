Сбербанк оценил расходы россиян по картам

https://news.ru/storage/news/6d5d73559fa66d2e4cf8b013f7c9da45/081e1db4-f64f-4771-8b83-eef7fa59c36e_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Сбербанк опубликовал исследование «Банковские тренды 2018», в котором говорится, что расходы россиян по картам в розничном сегменте могут составить 20 триллионов рублей по итогам текущего года.

«Статистика показывает, что увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34% в годовом выражении. Объём таких транзакций приблизится к 20 триллионам рублей», — говорится в сообщении Сбербанка.

В исследовании отметили, что самый заметный прирост трат зафиксирован в ресторанах быстрого питания и небольших продуктовых магазинах. Это следствие восстановления потребительской активности и более глубокого проникновения безналичных платежей в России.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк потеряет 25 млрд рублей от программы лояльности. Программа Сбербанка «Спасибо» убыточна. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.