https://static.news.ru/photo/d8bd4304-b3b0-11e9-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Причиной продажи Сбербанком турецкой «дочки» Denizbank стали санкции. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшей кредитной организации России.

В первую очередь Сбербанк продал дочерний банк в Турции по причине очередных санкционных ограничений. Denizbank перешёл в собственность Emirates NBD Bank PJSC, которая выкупила 99,85% структуры, — говорится в заявлении Сбербанка, поступившем в редакцию News.ru.

В кредитной организации пояснили, что продажа Denizbank стала вынужденным решением «в условиях, когда российская сторона не может получать дивиденды и не имеет право оказывать финансирование дочерней организации, даже привлекая сторонние средства».

Срок действия американских санкций был завершён, но европейские санкционные ограничения продолжают действовать, не давая банку Denizbank быть конкурентоспособным на местном рынке, — отмечается в сообщении.

Также в Сбербанке обратили внимание на большую вероятность угрозы новых ограничений со стороны США. В частности, речь идёт о возможном введении Вашингтоном санкций в отношении российского госдолга.

Сбербанк получил от реализации активов Denizbank 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд), хотя в 2012 году при покупке данной структуры российская кредитная организация заплатила бельгийской группе Dexia $3,5 млрд.

За прошедшие годы российская сторона успела внести в турецкую дочку не менее 148 млрд рублей инвестиций. В прошлом году удалось достичь показателя 2,2 млрд турецких лир ($0,4 млрд. — News.ru) чистой прибыли, а активы финансовой организации составили 197 млрд лир ($35,5 млрд. — News.ru), — добавили в банке.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что Сбербанк завершил сделку по продаже турецкой «дочки» Denizbank банку Emirates NBD Bank. Официальная церемония передачи активов проходила в Стамбуле.

Соглашение с о продаже Denizbank Сбербанк заключил с Emirates NBD в мае 2018 года.