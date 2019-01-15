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Сбербанк в 2018-м нарастил чистую прибыль почти на четверть

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Чистая прибыль Сбербанка согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) выросла в 2018 году на 24,1%. Такие данные следуют из опубликованной отчётности кредитной организации.

Как следует из документа, совокупный объём чистой прибыли Сбербанка по РСБУ составил 811,1 млрд рублей. В декабре прошлого года кредитная организация получила 52,2 млрд рублей чистой прибыли.

По состоянию на 1 января 2019 года на 7,5% выросли вклады физических лиц в годовом выражении, до 13,04 трлн рублей. Юридические лица также увеличили свои вклады до 6,98 трлн рублей, рост составил 23,7%.

Таким образом, общий объём средств клиентов превысил 20 трлн рублей, подсчитали в банке.

Рост кредитного портфеля и валютная переоценка балансовых статей банка стали главными драйверами роста активов банка, которые за декабрь увеличились на 780 млрд рублей. Кредитование населения увеличилось за отчётный год на 25,3%, корпоративного сектора — на 13,2%.

Объём кредитов населению составил на 1 января 2019 года 6,17 трлн рублей, юридическим лицам — 13,571 трлн рублей.

Как ранее сообщал News.ru, комиссии за внутрибанковские переводы Сбербанка, на которые жалуются граждане, могут быть признаны недопустимыми. По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфина кабмин может законодательно закрепить требование о равной стоимости транзакций вне зависимости от региона.


#сбербанк #отчет #прибыль #данные
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