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Сбербанк могут лишить монополии на переводы физлиц

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Комиссии за внутрибанковские переводы Сбербанка, на которые жалуются граждане, могут быть признаны недопустимыми. По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфина кабмин может законодательно закрепить требование о равной стоимости транзакций вне зависимости от региона.

Объектом анализа стал сегмент переводов денежных средств граждан посредством удалённых каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений, пишет «Коммерсант».

В ходе исследования выяснилось, что взимаемые при межбанковских переводах комиссии являются барьерами для смены кредитных организаций потребителями и перевода средств в другие банки. При этом на рынке есть один монополист — Сбербанк, который в первом полугодии 2018 года осуществил 94% переводов.

Больше всего вкладчиков волнует взимание комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах. Какие именно кредитные организации взимают такие комиссии, в исследовании не говорится, но из крупных банков публично известно только о соответствующей практике Сбербанка. Согласно информации на сайте банка, вне одного региона внутренний перевод через удалённые каналы клиенту обойдётся в 1%, но не более 1000 рублей. Такая практика в исследовании называется недопустимой, поскольку установление различных комиссий за внутрибанковский перевод в пределах одного субъекта и вне его свидетельствует о «межрегиональной дискриминации потребителей».

По итогам анализа подготовлен доклад, его направили в кабмин. Там, с учётом согласованных позиций Минфина, ФАС и ЦБ, предложено на законодательном уровне установить требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. Ещё одно предложение касается законодательного прописывания обязанности всех кредитных организаций присоединиться к системе быстрых платежей (СБП), создаваемой ЦБ. Регулятор установит предельное значение тарифов в СБП в диапазоне 0,5—3 рубля за трансакцию.

«Обсуждение выявленных проблем и путей их решения проводилось на площадке ФАС как с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономики, комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, комитета Госдумы по финансовому рынку, так и с участниками рынка. По итогам рассмотрения доклада правительство примет решение о целесообразности реализации предложенных мер», — заявили в ФАС.

В правительстве официального ответа на доклад нет, но, по словам знакомых с ситуацией источников издания, предложения будут поддержаны. В случае их реализации пострадает в первую очередь Сбербанк, который рискует лишиться комиссионных доходов как от внутрибанковских переводов между регионами, так и от существенной части межбанковских.

Как писал News.ru, в декабре в ЦБ сообщили, что тарифы для банков в системе быстрых платежей составят от 1 до 6 рублей. В 2019 году плата с кредитных организаций взиматься не будет. В ЦБ надеются, что это приведёт к значительному снижению стоимости комиссий для населения. В октябре замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что жителям России нужно позволить снимать наличные деньги в любых банкоматах без комиссии. Он считает, что кредитные организации должны установить единую межбанковскую комиссию, чтобы покрывать расходы друг друга.


#сбербанк #комиссия
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