Сбербанк может дополнительно инвестировать 13 млрд рублей в совместное предприятие (СП) с Mail.Ru при условии, что в течение года после закрытия сделки будет выполнен KPI.
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Ранее News.ru писал, что Сбербанк и Mail.Ru Group создадут стратегическое партнёрство на базе Delivery Club и «Ситимобил». Совокупные инвестиции при этом составят до 64 млрд рублей.
Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.Ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов. Речь идёт о новых возможностях для российских пользователей, ресторанов-партнёров, таксопарков и водителей, которые помогут вывести Delivery Club и «Ситимобил» на принципиально новый уровень.