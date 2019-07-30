https://static.news.ru/photo/3db604e6-b369-11e9-bf11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбербанк может дополнительно инвестировать 13 млрд рублей в совместное предприятие (СП) с Mail.Ru при условии, что в течение года после закрытия сделки будет выполнен KPI.

Согласно материалам банка по международным стандартам финансовой отчётности, до этого группа внесёт в СП свою долю в компании «Фудплекс» и примерно 38 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк и Mail.Ru Group создадут стратегическое партнёрство на базе Delivery Club и «Ситимобил». Совокупные инвестиции при этом составят до 64 млрд рублей.

Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.Ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов. Речь идёт о новых возможностях для российских пользователей, ресторанов-партнёров, таксопарков и водителей, которые помогут вывести Delivery Club и «Ситимобил» на принципиально новый уровень.