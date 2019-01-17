Saudi Aramco выйдет на рынок СПГ уже в 2020 году

Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco может начать трейдинг сжиженного природного газа уже в следующем году. Такое заявление сделал министр энергетики королевства Халед аль-Фалех в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.
Министр надеется, что Saudi Aramco завершит сделку по вхождению в проект «Арктик СПГ-2» уже в 2019 году. По его словам, компания должна стать одним из основных игроков на рынке сжиженного природного газа.
«Независимо от того, состоится эта сделка или нет, Saudi Aramco станет крупным и основным участником на рынке газа как по добыче, так и в трейдинге», — заявил аль-Фалех.
Саудовская Аравия ведёт переговоры, касающиеся СПГ-проектов с целым рядом стран, среди которых Россия, США, Австралия и другие, отметил министр.
Как ранее писал News.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров разработать предложения по стабилизации цен между сжиженным и трубопроводным газом в Калининградской области.