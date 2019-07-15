https://static.news.ru/photo/1f035cb0-a707-11e9-8297-fa163e074e61_1024.jpg Фото: saudiaramco.com

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует наладить сотрудничество с ЛУКОЙЛом (РФ) по развитию двух газовых проектов в Узбекистане. В свою очередь, российский сырьевой гигант рассматривает возможность работы с иностранным партнёром в области международных проектов, исследований и разработок.

Обмен предложениями состоялся во время заседания межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, пишет агентство « Прайм ». Переговоры прошли в начале июня текущего года в Москве.

Ранее News.ru сообщал, что размер чистой прибыли компании Saudi Aramco достиг по итогам 2018 года $111,1 млрд. Показатель превышает совокупные результаты Apple, Google и ExxonMobil.