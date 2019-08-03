https://static.news.ru/photo/2883c96e-b5da-11e9-95fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые санкции США, введённые в отношении России из-за дела Скрипалей, могут негативно отразиться на размещении евробондов Минфина в долларах.

Такого мнения придерживается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. При этом он отметил, что ограничения не затрагивают отечественный банковский сектор, передаёт РИА Новости .

Новый пакет американских санкций в отношении РФ вступит в силу 19 августа. Они касаются российского госдолга, кредитования Москвы, а также содержат экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утверждённого Министерством торговли США.

Ранее News.ru писал, что вероятный ущерб от санкций оценили в Госдуме. Депутат Антон Морозов полагает, что ограничительные меры отразятся на российской экономике незначительно.