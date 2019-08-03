Новые санкции США, введённые в отношении России из-за дела Скрипалей, могут негативно отразиться на размещении евробондов Минфина в долларах.
Такого мнения придерживается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. При этом он отметил, что ограничения не затрагивают отечественный банковский сектор, передаёт
Новый пакет американских санкций в отношении РФ вступит в силу 19 августа. Они касаются российского госдолга, кредитования Москвы, а также содержат экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утверждённого Министерством торговли США.
Ранее News.ru писал, что вероятный ущерб от санкций оценили в Госдуме. Депутат Антон Морозов полагает, что ограничительные меры отразятся на российской экономике незначительно.