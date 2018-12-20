Санкции против российских СМИ демонстрируют слабость США

https://news.ru/storage/news/c21ecc075fb375f69bfc35e42a5d19de/24355378-b393-4b00-a2c2-1ff6038baf2b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Расширение американских санкций против российских информационных ресурсов является проявлением политической цензуры. В то же время, это попытка заблокировать альтернативное мнение.

Как рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк изданию «Экономика сегодня», на Западе понимают, что теряют монополию на распространение информации и стремятся её сохранить. США не в состоянии контролировать все информационные потоки в том числе и благодаря работе СМИ РФ, которые доносят альтернативную точку зрения, полагает эксперт. В обществе существует запрос на получение альтернативной информации, однако она неудобна и опасна для США, поэтому Вашингтон стремится её заблокировать, отмечает Данюк.

Он считает, что в данной ситуации налицо лицемерие Запада: США пытаются учить мир демократии и свободе слова, но сами цинично свободу распространения информации в США, Европе и ряде других регионов существенно ограничивают.

Накануне США расширили санкционные списки в отношении России за «продолжающееся игнорирование международных норм», сообщил американский Минфин. В санкционный список попали 18 физических лиц, а также четыре информационных ресурса — Федеральное агентство новостей, «Экономика сегодня», «Невские новости» и англоязычный USA Really.

Как отмечает эксперт, ФАН, «Экономика сегодня» и «Невские новости» публикуют материалы на русском языке и не могли воздействовать на американских избирателей в ходе выборов президента США. А USA Really, вещающее на аудиторию США, работает с мая 2018 года, то есть на избирательную кампанию 2016 года повлиять не могло.

РФ должна защищать свои информационные интересы и отвечать на действия США, считает Данюк. Следует на законодательном уровне обозначить новые рамки и правила, за которые иностранные СМИ в РФ выходить не должны, подчёркивает он.