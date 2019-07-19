https://static.news.ru/photo/d2ca22ac-aaa8-11e9-adad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Бесполезность антироссийских санкций признал немецкий депутат, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Политик отметил, что нынешние ограничения вредят бизнесу Германии.

Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин, заявил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk .

Эффекта от этих санкций нет, — считает немецкий депутат.

Он подчеркнул, что такая политика поддерживает напряжённость в отношениях между Германией и Россией.

Ранее News.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании наладить отношения с Россией. Она рассказала, что всегда выступала за хорошие отношения с Москвой. По её словам, она до сих продолжает придерживаться этих взглядов, однако, уверена политик, важно обращать внимание на действительность.