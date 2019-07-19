Бесполезность антироссийских санкций признал немецкий депутат, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Политик отметил, что нынешние ограничения вредят бизнесу Германии.
Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин, заявил Эрнст в интервью радиостанции
Эффекта от этих санкций нет, — считает немецкий депутат.
Он подчеркнул, что такая политика поддерживает напряжённость в отношениях между Германией и Россией.
Ранее News.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании наладить отношения с Россией. Она рассказала, что всегда выступала за хорошие отношения с Москвой. По её словам, она до сих продолжает придерживаться этих взглядов, однако, уверена политик, важно обращать внимание на действительность.