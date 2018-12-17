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Санкции обошлись группе Raiffeisen Bank в 10 млн евро

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Группа Raiffeisen Bank International недополучила порядка 10 млн евро из-за санкций. Об этом рассказал её глава Иоханн Штробль.

Говоря о недополученных доходах, Штробль отметил, что говорит не о потерях российского подразделения Raiffeisen Bank, а о группе компаний в целом. По его словам, банк не собирается уходить с Украины и планирует расширять своё представительство в России, передаёт агентство ТАСС

Также он отметил высокий профессионализм менеджмента российского представительства Raiffeisen Bank, который показывает хорошие финансовые результаты. 

По словам Штробля, санкции осложняют работу бизнеса, создавая дополнительные объёмы работы, так как любой международный банк должен принимать во внимание все санкции. В то же время присутствие в России может быть расширено и за счёт цифровизации, отметил глава компании.

Представительство Raiffeisen Bank в России находится на 12-м месте по размеру активов среди российских банков.

Как ранее писал News.ru, в составленном сценарии прогноза до 2021 года Центральный банк РФ учёл сохранение введённых в отношении России санкций.


#санкции #прибыль #raiffeisenbank
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