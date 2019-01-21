Самый высокий жилой небоскрёб Европы появится в Москве

https://news.ru/storage/news/8b15edc192b413284a2455a6a60dfefd/4a9342fb-b616-43fa-be94-5a5d5a95034d_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Компания «Мосинжпроект» через пять лет завершит строительство в «Москва-Сити» многофункционального комплекса, который станет самым высоким жилым зданием в Европе. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Высота 104-этажного небоскрёба составит 405 метров, а площадь превысит 280 тысяч кв. м, из которых 130 тысяч кв. м придётся на жильё, а 52 тысячи — на бизнес-центр, передаёт РИА Новости.

В высотку переедет головной офис принадлежащей правительству Москвы компании «Мосинжпроект», которая выполняет функции техзаказчика строительства метро и входит в сто крупнейших инжиниринговых организаций мира.

Также Марат Хуснуллин отметил, что стоимость всего проекта пока просчитывается, однако в настоящее время известна предельная цена котлована и нижней части здания — 5 млрд рублей.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что в составе концертного зала в «Москва-Сити» появится пятизвёздочный бутик-отель. Все номера будут выполнены в эксклюзивном дизайне, к каждому клиенту в таком отеле обещают индивидуальный подход.