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Профессии водителя, продавца, охранника и технического переводчика через десять лет могут остаться в прошлом. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

Он подчеркнул, что рынок труда уже переживает трансформацию через замещение элементов умственного труда на алгоритмы. В качестве примера эксперт привёл отказ от услуг бухгалтеров в пользу цифровых сервисов.

Про почтальона я даже не говорю, формально он существует, но, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина, — цитирует ТАСС слова Кузьминова.

При этом он отметил, что исчезновение водителей и продавцов станет серьёзным вызовом, так как сейчас на долю этих профессий приходится 10% рынка.

Ранее News.ru писал о том, что сфера роботизации в России только начинает развиваться, считает глава направления роботизации компании Bell Integrator Кирилл Филенков. В настоящее время роботов используют для автоматизации рутинной работы, освобождая тем самым ресурсы для решения более сложных задач.