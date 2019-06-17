https://static.news.ru/photo/885e5ef8-90c3-11e9-97f7-fa163e074e61_1024.jpg Ямало-Ненецкий автономный округ. Чумработница с ребенком во время сбора снега для растопки в поселке Горнокнязевск Приуральского района Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинская области возглавили рейтинг по благосостоянию семей, в аутсайдерах — Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня.

Рейтинг рассчитывается по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата, сообщает РИА Новости . Как показали итоги 2018 года, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных трат максимально возможный остаток составляет 44,3 тысячи рублей.

По итогам 2018 года рейтинг регионов — лидеров по благосостоянию семей восьмой год подряд возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Остаток доходов супругов после необходимых трат составил 128,5 тысячи рублей, сообщает URA.RU .

Как ранее писал News.ru, в прошлом году более 77% отказывались от запланированных расходов из-за нехватки денег. Всё чаще россияне урезают траты на отдых и путешествия, одежду, обувь и продукты питания.