Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинская области возглавили рейтинг по благосостоянию семей, в аутсайдерах — Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня.
Рейтинг рассчитывается по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата, сообщает
По итогам 2018 года рейтинг регионов — лидеров по благосостоянию семей восьмой год подряд возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Остаток доходов супругов после необходимых трат составил 128,5 тысячи рублей, сообщает
Как ранее писал News.ru, в прошлом году более 77% отказывались от запланированных расходов из-за нехватки денег. Всё чаще россияне урезают траты на отдых и путешествия, одежду, обувь и продукты питания.