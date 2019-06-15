https://static.news.ru/photo/7f9d96b0-8f4e-11e9-bb33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минэкономразвития предлагает оказывать господдержку самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом. Ведомство разработало соответствующий законопроект, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что национальный проект по малому и среднему бизнесу предполагает увеличение числа предпринимателей до 25 млн человек к 2024 году. Министерство подсчитало, что за счёт легализации самозанятых россиян можно обеспечить прирост в размере 2,4 млн человек.

По данным ФНС на июнь текущего года, всего в России в качестве самозанятых зарегистрировались 100 тысяч человек.

Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее News.ru писал, что всем самозанятым гражданам — водителям, домработницам, репетиторам и фрилансерам — могут создать стимулы добровольно платить налоги. Это необходимо в связи с тем, что бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по итогам 2018 года дефицитен.

Депутаты Госдумы будут искать способы, как увеличить его доходы за счёт улучшения администрирования работы фонда и получения дополнительных доходов с самозанятых граждан, которые лечатся, но налогов не платят.

Поскольку увеличения действующей ставки (4% для работающих с физлицами, 6% для работающих с юридическими лицами) не планируется, то одним из вариантов называется расширение налоговой базы, рост числа добровольных плательщиков — самозанятых граждан, 37% сборов с которых идёт в соответствии с экспериментом по льготному налогу в бюджет ФОМС.