https://static.news.ru/photo/8933ee16-9d8d-11e9-b272-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jane Palash/usplash.com

Около 75 тысяч самозанятых граждан зарегистрировались в Москве с начала 2019 года. За этот период они пополнили городской бюджет более чем на 80 млн рублей, сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

По его словам, новый режим налогообложения оказался удобен для самозанятых. Благодаря ему они получили возможность комфортно работать и платить по ставке 4% или 6% в зависимости от контрагента, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, за июнь увеличилось почти в два раза. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС назвал таковыми более 114 тысяч человек.