Число зарегистрированных в ФНС самозанятых только за первые полгода эксперимента превысило 110 тысяч человек. Опрошенные News.ru эксперты считают эту цифру достаточно весомой, оговариваясь, что бить в фанфары и делать далеко идущие выводы пока рано. Тем более что основная масса самозанятых россиян, количество которых, по разным оценкам, составляет от 8 млн до 30 млн человек, по-прежнему остаётся в тени.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовал пилотный проект по применению налога на профессиональный доход (НПД). Он также известен как налог для самозанятых, но фактически это не новый налог (граждане и так обязаны платить отчисления с доходов), а льготный режим, призванный «вывести самозанятых из тени». То есть теперь любой человек, зарегистрировавшийся в приложении «Мой налог», может вполне легально платить со своего дохода по льготной ставке: 4% — при работе с физлицами, 6% — с юридическими лицами.

Польза для бюджета

О том, что налоговый эксперимент для самозанятых оказался успешным, уже не раз заявляли чиновники. Так, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство готово дать регионам право с 2020 года вводить этот режим на своей территории. При этом изначально эксперимент должен был в течение 10 лет проходить на территории четырёх пилотных субъектов — в Москве и Татарстане, а также в Московской и Калужской областях, напоминают «Известия». По словам главы ФНС Михаила Мишустина, в бюджет от деятельности самозанятых за первые 5,5 месяца действия режима поступило уже 127 млн рублей.

Безусловно, проект по регистрации самозанятых граждан оправдал себя. Это доказывают более 110 тысяч новых участников экономики, ранее скрывавшихся в «серой зоне», говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. По его словам, инициатива получила продолжение из-за сложившегося консенсуса между государством, бизнесом и гражданами.

Государство не только обозначило тренд, но и всячески его поддерживает, стимулируя конкуренцию в производстве товаров и услуг. В свою очередь банки получают новых клиентов, а граждане — выгодные банковские продукты и предложения. Артём Деев руководитель аналитического департамента Amarkets

Сработал экономический стимул

Более 110 тысяч зарегистрированных — это достаточно серьёзная величина, отмечает доктор экономических наук Сергей Смирнов. Очевидно, что для этих людей сработал некий экономический стимул, они взвесили все риски и приняли условия государства. Значит, идея сама по себе не была отвергнута, а получила количественное подтверждение. Речь идёт о личном выборе каждого, кто занимается индивидуальным предпринимательством. Что будет дальше, не очень понятно. Если ужесточится контроль за банковскими переводами и картами, кто-то может опять перейти на наличные, а кто-то побежит регистрироваться.

Пока эксперимент ограничен четырьмя крупными субъектами РФ. Кроме того, подавляющая часть самозанятых по-прежнему остаётся в тени. Посмотрим, как будут развиваться события. Сергей Смирнов доктор экономических наук

Рано бить в фанфары

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, никто в стране, включая ФНС, не знает, какое количество из вышеупомянутых 110 тысяч граждан — люди, с которыми предприятие решило переоформить трудовые отношения и заключило договор как с самозанятыми. Как отмечает эксперт, многие организации, стремясь оптимизировать свои расходы на социальные отчисления, в том числе по НДФЛ, предлагают ряду сотрудников перейти на такой характер взаимоотношений. Речь идёт в основном о компаниях, связанных с оказанием населению различных услуг — фитнес-центрах, турагентствах. Во-вторых, продолжает Сафонов, часть индивидуальных предпринимателей закрыли свои ООО и оптимизировали расходы через самозанятость. Поэтому сколько россиян в реальности решило легализовать свою деятельность, сказать на данный момент невозможно.