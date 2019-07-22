Согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), большинство жителей страны зарабатывает 23,5 тысячи рублей в месяц. Такой доход имеют 15-20% трудозанятого населения страны.
При этом средний показатель, популярный среди чиновников, достиг 47,7 тысячи рублей в месяц.
По словам экспертов, опрошенных газетой
В Минтруде не смогли оперативно ответить на просьбу издания объяснить причины двукратной разницы между модальным и средним значением зарплаты в России.
Ранее News.ru писал о том, что доходы свыше 1 млн рублей в месяц получают 11 287 россиян. Таковы данные Росстата. Доля таких работников в общей численности составляет менее 0,1%. Самые высокие зарплаты имеют работники в сферах культуры и спорта, а также производители нефтепродуктов. Самая многочисленная категория в докладе — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно.