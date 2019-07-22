https://static.news.ru/photo/4d491bc4-90b3-11e9-a771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), большинство жителей страны зарабатывает 23,5 тысячи рублей в месяц. Такой доход имеют 15-20% трудозанятого населения страны.

При этом средний показатель, популярный среди чиновников, достиг 47,7 тысячи рублей в месяц.

По словам экспертов, опрошенных газетой «Известия» , разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.

В Минтруде не смогли оперативно ответить на просьбу издания объяснить причины двукратной разницы между модальным и средним значением зарплаты в России.

Ранее News.ru писал о том, что доходы свыше 1 млн рублей в месяц получают 11 287 россиян. Таковы данные Росстата. Доля таких работников в общей численности составляет менее 0,1%. Самые высокие зарплаты имеют работники в сферах культуры и спорта, а также производители нефтепродуктов. Самая многочисленная категория в докладе — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно.