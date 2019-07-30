https://static.news.ru/photo/327549d2-b325-11e9-84be-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Авиаперевозчик S7 Group с начала 2019 года с помощью специальной блокчейн-платформы продал билетов на 245 млн рублей. Экономический эффект от работы платформы в компании оценивают в 100 млн рублей.

По итогам года в S7 рассчитывают на дополнительный доход от новой технологии в размере 200 млн рублей. Об этом рассказал замдиректора компании по информационным технологиям Павел Воронин, сообщают « Ведомости ».

Специальная платформа позволила подключиться к системе расчётов новым клиентам. Также теперь напрямую с S7 работают те, кто раньше делал это через посредников.

Ранее News.ru сообщал, что банки могут утратить контроль над важными ресурсами. Угрозой их безопасности названо внедрение технологий блокчейн. Уязвимость к хакерским атакам выявлена в половине пилотных проектов банков и в более 70% заключаемых смарт-контрактов. Такие данные содержатся в отчёте специализирующейся на киберзащите компании Positive Technologies. Уязвимость технологии подтверждают примеры хищения средств из криптобирж.