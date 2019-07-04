https://static.news.ru/photo/7ed2c48e-9e6d-11e9-a248-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Темпы роста экономик России, Белоруссии, Казахстана и Украины в текущем году будут хуже показателей прошлого года. Об этом говорится в материалах агентства S&P Global Ratings.

Мы полагаем, что в 2019 году темпы экономического роста в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине будут ниже аналогичных показателей 2018 году, и это ослабление будет препятствовать «расчистке» балансов от проблемных кредитов, выданных в прошлые годы, — следует из отчёта организации.

Аналитики агентства отмечают, что наличие высокой доли проблемных кредитов в российском банковском секторе имеет постоянный характер и является показателем недостатков банковского надзора.

В отчёте отмечается, что Банк России законодательно ограничен в возможности применять профессиональное суждение, вследствие чего его полномочия в области банковского надзора также ограничены, а вмешательство на ранних этапах и применение регулятивного подхода затруднены.

Совокупность этих факторов привела к возникновению новых проблемных кредитов, считают в S&P, а они усугубили последствия экономического кризиса 2009 и 2015 годов. При этом, по оценке агентства, объём проблемных активов составлял в среднем 16% в 2011–2018 годах и не опускался ниже 10% на протяжении всего отчётного периода.

Как ранее писал News.ru, главное ограничение для ускорения темпов роста ВВП России кроется внутри страны, заявила на Международном финансовом конгрессе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Эти ограничения касаются структуры отечественной экономики, полагает она.