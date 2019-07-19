https://static.news.ru/photo/2d73e0e4-aa72-11e9-9950-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ со «стабильным» прогнозом — на уровне «ВВВ». Об этом заявлено в сообщении агентства.

S&P пишет о возможности принятия негативных действий в ближайшие два года, если санкции иностранных государств в отношении России существенно ужесточатся. Это касается крупных государственных энергетических компаний, системно значимых банков, вторичного рынка суверенных долговых обязательств.

Оценку рейтингового агентства прокомментировал министр экономического развития Максим Орешкин. Он считает, что рыночная оценка суверенного рейтинга страны существенно превышает те оценки, которые России дают агентства.

Для России гораздо важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит с рынком внутренних долговых обязательств, что у нас происходит и с внешними рынками. И здесь мы видим, что рыночная оценка российского риска гораздо лучше, чем его оценивают рейтинговые агентства, — заявил Орешкин в эфире телеканала «Россия-24» .

Ранее News.ru сообщал, что темпы роста экономик России, Белоруссии, Казахстана и Украины в текущем году будут хуже показателей прошлого года. Об этом говорится в материалах агентства S&P Global Ratings.