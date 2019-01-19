S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, прогноз стабильный. Более позитивный показатель может быть присвоен при увеличении темпа восстановления экономики страны.

«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России. Прогноз стабильный», — цитирует сообщение РИА Новости.

S&P отмечает, что более позитивный рейтинг России может быть присвоен при увеличении роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами, а также темпа восстановления экономики.

«Решение по суверенному рейтингу России вряд ли кардинально отразится на российском финансовом рынке. Агентство S&P ранее уже вернуло России инвестиционный рейтинг BBB- с „позитивным“ прогнозом. При этом дальнейшее повышение рейтинга прямо сейчас находится под вопросом, это, скорее, вопрос более продолжительного периода времени», — прокомментировал глава отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Как писал News.ru, аналогичный уровень S&P присваивало России в июле 2018 года. Позднее первый вице-премьер и глава минфина Антон Силуанов заявил, что Москва рассчитывает на повышение российского суверенного кредитного рейтинга агентством S&P.