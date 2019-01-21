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С «Метростроем» разорвут все контракты

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Правительство Санкт-Петербурга расторгает контракты с ОАО «Метрострой» на строительство объектов метрополитена.

«Разорваны будут все соглашения с „Метростроем“», — сообщил «Фонтанке» председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.

В данный момент у компании четыре контракта на строительство «зелёной», «фиолетовой», «коричневой» и «оранжевой» веток метрополитена.

«Метрострой» более 60 лет занимался строительством подземки в Петербурге. В последнее время сроки стали срываться, у компании возникли проблемы с выплатой зарплаты, рабочие устраивали забастовки, налоговая недоимка составила 788 млн рублей.

«Данные действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в тупик», — сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой».

В компании считают, что это заказчик не выполнял свои обязательства: намеренно затягивал приёмку и оплату выполненных работ, применял в одностороннем порядке понижающие коэффициенты, не предоставлял площадки под строительство и проектно-сметную документацию.

«Заказчик в лице дирекции транспортного строительства и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры не осознаёт всех последствий, к которым неизбежно приведёт расторжение контрактов», — уверены в компании.

По их мнению, нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой может привести к аварийной ситуации.

Ранее News.ru писал, что федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве компании «Метрострой». Претензия была подготовлена совместно с межрайонной инспекцией Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Дата подачи иска — 9 января 2019 года. Сумма претензий в документе не указана. Кроме того, пока не известны дата рассмотрения заявления и другие подробности дела.


#метро #Санкт-Петербург
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