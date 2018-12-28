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С белорусских продуктов сняты ограничения на поставку в РФ

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Россельхознадзор отменил введённые ранее ограничения на поставку в Россию молочной и мясной продукции трёх предприятий Белоруссии.

«С 28 декабря отменяются временные ограничения на поставки в РФ продукции, произведённой предприятиями Республики Беларусь: ОАО "Молочный мир", УПП "Полоцкий молочный комбинат", ОАО "Калинковичский мясокомбинат"», — сообщили в Россельхознадзоре.

При этом уточняется, что снятие ограничений не распространяется на поставки сухой молочной продукции. Продукция перечисленных предприятий разрешена для поставок в Россию с датой выработки не ранее 28 декабря, кроме того, она должна сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор принял решение снять временные ограничения на поставки животноводческой продукции с белорусского предприятия «Пружанский молочный комбинат». Основанием для решения стали гарантии со стороны департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии. В Минсельхозе республики заверили, что производство и реализация товаров соответствуют всем условиям, нарушения устранены. Ограничения снимаются с 24 декабря 2018 года.


#Белоруссия #Россельхознадзор #продукты
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