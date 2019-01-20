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РЖД пустили в продажу невозвратные билеты

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Дочка ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — начала продавать билеты по специальному невозвратному тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения. Стоимость невозвратных билетов дешевле обычных на 5−20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Билеты поступили в продажу 20 января. Отправиться в поездку по ним можно будет с 19 апреля, сообщает ТАСС.

При покупке билета на сайте РЖД невозвратные билеты обозначены специальной иконкой, а при покупке в кассе кассиры уточняют, по какому тарифу пассажир намерен приобрести билет. В настоящее время россияне сдают около 8% купленных билетов.

Пока невозвратные билеты продаются на двух пилотных маршрутах. Это поезд 740/739 Москва — Воронеж сидячий (предусмотрено 102 места по невозвратным билетам или 9% от общего числа билетов) и купейные вагоны поезда 26/25 Москва — Ижевск (64 места или 8%).

Ранее News.ru сообщал, что ФПК получила первый вагон обновлённого плацкарта. Главное его отличие — возможность организации личного пространства пассажиров за счёт перегородок и штор. Кроме того, обновлённый плацкарт отличают более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты.


#БИЛЕТЫ #ржд #пассажиры
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