РЖД пустили в продажу невозвратные билеты

https://news.ru/storage/news/270eb8a32a13d6cc27bfeee42a5e3254/cbf76ead-5039-479a-ae08-feeee7747f89_850.jpg Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Дочка ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — начала продавать билеты по специальному невозвратному тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения. Стоимость невозвратных билетов дешевле обычных на 5−20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Билеты поступили в продажу 20 января. Отправиться в поездку по ним можно будет с 19 апреля, сообщает ТАСС.

При покупке билета на сайте РЖД невозвратные билеты обозначены специальной иконкой, а при покупке в кассе кассиры уточняют, по какому тарифу пассажир намерен приобрести билет. В настоящее время россияне сдают около 8% купленных билетов.

Пока невозвратные билеты продаются на двух пилотных маршрутах. Это поезд 740/739 Москва — Воронеж сидячий (предусмотрено 102 места по невозвратным билетам или 9% от общего числа билетов) и купейные вагоны поезда 26/25 Москва — Ижевск (64 места или 8%).

Ранее News.ru сообщал, что ФПК получила первый вагон обновлённого плацкарта. Главное его отличие — возможность организации личного пространства пассажиров за счёт перегородок и штор. Кроме того, обновлённый плацкарт отличают более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты.