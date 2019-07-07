Более 13 млрд рублей будет направлено РЖД на выплату дивидендов за прошлый год. Это составляет 74% прибыли компании.
Соответствующее решение было принято правительством России, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он уточнил, что это выплаты помимо дивидендов по привилегированным акциям, передаёт
В 2018 году РЖД получили 18 млрд рублей чистой прибыли.
Ранее News.ru писал, что компания намерена потратить €1,1 млрд на закупку и техобслуживание поездов «Сапсан». Новые составы будут поставлены с 2022 по 2023 год.