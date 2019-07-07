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Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается поставить себе в заслугу отказ от приобретения угля из-за границы по схеме «Роттердам+». Однако Киев по-прежнему закупает иностранное топливо, вместо того чтобы вкладывать средства в украинские предприятия.

В настоящее время Украина вынуждена оплачивать 10 млн тонн товарного угля, идущего из-за рубежа. Об этом депутат Верховной рады Евгений Мураев написал в своём Facebook. Вот эта формула ущербна: когда...