Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Более 13 млрд рублей будет направлено РЖД на выплату дивидендов за прошлый год. Это составляет 74% прибыли компании.

Соответствующее решение было принято правительством России, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он уточнил, что это выплаты помимо дивидендов по привилегированным акциям, передаёт ТАСС.

В 2018 году РЖД получили 18 млрд рублей чистой прибыли.

Ранее News.ru писал, что компания намерена потратить €1,1 млрд на закупку и техобслуживание поездов «Сапсан». Новые составы будут поставлены с 2022 по 2023 год.

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