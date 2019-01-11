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РЖД хочет отказаться от «Русэнергосбыта»

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Руководство РЖД планирует в 2019 году занять место на оптовом энергорынке, и уменьшить пользование услугами своего главного поставщика электроэнергии «Русэнергосбыта» (РЭС).

Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время наблюдательным советом «Совет рынка», задача которого — регулирование энергорынками. При отказе от услуг РЭС ОАО «РЖД» сможет уменьшить затраты на электроэнергию на 3-5%, что составляет 8 миллиардов рублей в год. РРЭС при этом будет терять 6,4 миллиарда рублей за аналогичный период.

Ранее News.ru писал о том, что по сравнению с прошлым годом в 2018 году погрузка на сети РЖД выросла на 2,2%. По данным самой компании, грузооборот в этом году достиг 2 трлн 596,4 млрд тарифных тонно-километров, что показывает его рост на 4,2%.


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